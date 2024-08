A última atualização do Serviço Regional de Proteção Civil dá conta de que o incêndio mantém-se ativo, embora com menor intensidade, nos concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, com os principais focos na Serra de Água, Encumeada e Paul da Serra.

A Força Especial de Proteção Civil tem vindo a criar faixas de contenção, já concluídas no Paul da Serra e quase finalizadas na Encumeada. No Curral das Freiras, o fogo está contido na zona norte, e o foco em Fajã das Galinhas tende a se extinguir.

No teatro de operações, permanecem mais de 190 operacionais, apoiados por 40 viaturas e meio aéreo.

Segundo esclarece o Serviço, em comunicado, desde o dia 14 de agosto mais de 500 profissionais, incluindo 400 bombeiros e 120 polícias florestais, foram destacados, de forma rotativa, para combater o incendio.

No total, mais de 160 foram pessoas deslocadas por questões de segurança, sendo que algumas já regressaram ao seu domicílio e outras irão pernoitar nos centros de acolhimento temporário.

Até ao momento, não foram registadas casas afetadas pelo incêndio.

No apoio dado ao nível da saúde, está assegurado o funcionamento por 24h do Centro de Saúde do Curral das Freiras desde o dia 17 de agosto até ao dia 19 de agosto.

Por precaução, 14 percursos pedestres classificados foram encerrados, incluindo a Vereda da Ilha, Vereda do Pico Ruivo, Levada das 25 Fontes, Levada do Risco, entre outros, as áreas de lazer da Fonte do Bispo, Cruzinhas, Fanal e Rabaçal também estão fechadas. Todos os acessos ao Paul da Serra e a Estrada Regional (ER105) que liga Serra de Água à Encumeada estão encerrados.

O Serviço de Proteção Civil garante que irá continuar a acompanhar de perto a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para “evitar deslocações às áreas afetadas, permitindo assim uma operação mais eficaz e segura por parte das equipas de combate”.