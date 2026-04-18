Incêndio numa viatura provoca danos em outros dois carros no Estreito de Câmara de Lobos (com fotos e vídeo)

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) combateram, ainda há pouco, um incêndio numa viatura ligeira de passageiros que acabou por se alastrar a outros dois veículos estacionados nas proximidades. Segundo uma testemunha ocular, o fogo terá tido início no motor de uma viatura em circulação numa das ruas junto ao cemitério, no Estreito de Câmara de Lobos.
De acordo com as imagens recolhidas no local, tudo indica que a ignição do fogo ocorreu na zona do motor, levando o condutor a imobilizar rapidamente o veículo perto de um estacionamento. As chamas acabaram por atingir outras viaturas ali estacionadas, provocando danos elevados materiais.
A pronta intervenção da equipa de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos evitou consequências mais graves. Ainda assim, registam-se prejuízos em três viaturas. Não há feridos a assinalar nesta ocorrência, cujas causas estão agora a ser apuradas.
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