Incêndio numa viatura provoca danos em outros dois carros no Estreito de Câmara de Lobos (com fotos e vídeo)

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) combateram, ainda há pouco, um incêndio numa viatura ligeira de passageiros que acabou por se alastrar a outros dois veículos estacionados nas proximidades. Segundo uma testemunha ocular, o fogo terá tido início no motor de uma viatura em circulação numa das ruas junto ao cemitério, no Estreito de Câmara de Lobos.

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De acordo com as imagens recolhidas no local, tudo indica que a ignição do fogo ocorreu na zona do motor, levando o condutor a imobilizar rapidamente o veículo perto de um estacionamento. As chamas acabaram por atingir outras viaturas ali estacionadas, provocando danos elevados materiais.

A pronta intervenção da equipa de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos evitou consequências mais graves. Ainda assim, registam-se prejuízos em três viaturas. Não há feridos a assinalar nesta ocorrência, cujas causas estão agora a ser apuradas.