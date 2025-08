Deflagrou, esta madrugada, um incêndio em equipamento, no Centro de Saúde de São Vicente.

O Comando Regional de Operações de Socorro recebeu o alerta, via 122, pelas 01h46, na sequência do fumo que saía do compartimento de uma sala técnica.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, a par da Polícia de Segurança Pública.

Segundo apurou o JM, junto da Proteção Civil, a situação foi prontamente resolvida, sem qualquer registo de feridos, tendo o fogo sido extingo pelas 02h22 e, de seguida, assegurada a devida ventilação do espaço afetado pelo fumo. O Comandante de Operações de Socorro deu as operações como concluídas pelas 04h36.

Internamente, o Centro de Saúde assegurou o movimento dos utentes entre espaços, de forma a os manter protegidos. Todavia, não foi necessário evacuar a infraestrutura.

De momento, estão a ser tomadas as necessárias diligências - verificações técnicas - para a reposição da normalidade de funcionamento, assegura a Proteção Civil.