Numa atualização acerca do incêndio que tem lavrado desde a manhã de hoje na freguesia da Serra de Água, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM confirmou que foi alertado pelas 09h48, através do Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro, sobre um incêndio rural na zona da Serra de Água - Ribeira Brava. “O fogo progride numa encosta de difícil acesso, agravado pela presença de vento no local”, referiu o SRPC em comunicado.

“Dada a complexidade da situação, foi solicitado, pelo Comandante das Operações de Socorro do Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o meio aéreo e respetiva Brigada Helitransportada, para auxílio aos 6 operacionais daquele Corpo de Bombeiros, que embora tenham sido mobilizados com uma viatura de combate a incêndios, as condições do terreno limitam a eficácia das operações em terra”, referiu a mesma fonte, acrescentando que, neste momento, o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil está em ação, representando o principal recurso para o combate às chamas.