Incêndio na rua das Mercês: Junta de Freguesia de São Pedro em contatos para realojar 20 pessoas

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, deslocou-se esta tarde à rua das Mercês, no Funchal, onde deflagrou um incêndio num prédio que procurou 20 desalojados.

Aos jornalistas, o autarca revelou que já encetou contatos e que “a principal preocupação é realojar as pessoas que foram afetadas pelo fogo”. Neste sentido, disponibilizou os serviços da Junta “para ajudar em tudo o que for necessário, em articulação com a Autarquia do Funchal e Segurança Social”.