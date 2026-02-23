MADEIRA Meteorologia
Incêndio em mato na Lombada mobiliza 30 operacionais para a Ponta do Sol

    Bombeiros combatem incêndio na Ponta do Sol. HOMEM DE GOUVEIA / LUSA
Um incêndio em mato deflagrou, esta tarde, no sítio da Lombada, na Ponta do Sol, levando à ativação da triangulação de meios para o local, apurou o JM.

No teatro de operações estiveram cerca de 30 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, da Calheta e de Câmara de Lobos, apoiados por vários veículos de combate a incêndios rurais das três corporações.

O combate inicial contou ainda com descargas do helicóptero da Proteção Civil, que ajudaram a minimizar os danos na área afetada. A Polícia Florestal também prestou apoio nas primeiras ações de combate.

As chamas encontram-se sob controlo, estando toda a operação a ser coordenada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

