Idoso hospitalizado devido a agressão com arma branca

Um homem de 74 anos foi hospitalizado esta manhã após ter sido vítima alegadamente de uma agressão com arma branca na Rua da Pedra Sina, no Funchal. A informação foi confirmada ao JM por fonte policial e hospitalar.

Segundo a mesma fonte, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e uma patrulha da PSP foram chamados ao local para prestar assistência à vítima, um pouco depois das 11 da manhã.

Fonte hospitalar revelou ao JM que o idoso deu entrada nos serviços de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça com vários cortes superficiais e alguns hematomas no corpo. Pouco antes, o homem tinha sido socorrido pelos BVM.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias que deram as agressões e procuram apurar as motivações do agressor.