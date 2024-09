Inglesa, de 57 anos, foi a vítima mortal de uma queda, hoje, por volta das 14h00, no percurso do Caldeirão Verde.

A turista estava a fazer a caminhada na companhia do marido quando caiu na Ponte do Rochete, de uma altura entre cinco a 10 metros, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana.

A corporação esteve no local com nove operacionais, que, nesta deslocação, contaram com o apoio de três veículos. A PSP tomou conta da ocorrência e a Polícia Florestal também esteve presente.

Os bombeiros fizeram o resgate da vítima, do leito da ribeira, e aguardaram autorização para fazerem o transporte do corpo até à Casa da Queimada, onde o delegado de saúde confirmou o óbito, adiantou o comandante ao JM.

A operação foi dada por concluída por volta das 19h30, hora em que os bombeiros chegaram ao quartel.

Questionado sobre a perigosidade do percurso, Paulo Leme disse que há sempre perigos, que se revelam, por vezes, quando alguém faz uma fotografia ou quando as pessoas precisam de se afastar para dar passagem a outros caminhantes, correndo o risco de resvalar.