Homem sofre queda de 4 metros no Cabo Girão e mobiliza 11 bombeiros e EMIR

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, sofreu, esta manhã, uma queda de uma altura de entre 3 a 4 metros, na zona do Cabo Girão, quando se encontrava a trabalhar numa fazenda.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 10h15, tendo, no entanto, a equipa se deparado com alguma dificuldade em dar com o local, por se encontrar distante da estrada.

Tendo em conta que viaturas de patrulhamento de fogos circulavam nas imediações do ocorrido, juntaram-se à equipa de socorro, perfazendo um total de 11 operacionais empenhados no resgate, a par de três viaturas. Também a EMIR esteve no local a prestar auxílio ao ferido.

A vítima, apresentava vários ferimentos e queixava-se de dores na coluna e no cóccix, tendo sido imobilizado e, posteriormente, transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada pouco depois das 11 horas.

O alerta foi dado aos bombeiros, através de um familiar, contactado pela própria vítima.