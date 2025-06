Um homem de 79 anos foi socorrido, esta manhã, após após sentir-se mal no interior de uma farmácia situada na Rua do Phelps, no centro do Funchal.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), a vítima recebeu assistência no local e, posteriormente, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica mais aprofundada.