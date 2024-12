Homem sofre ferimentos ligeiros em atropelamento em Santo António

Um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um atropelamento ocorrido esta quarta-feira, no Caminho do Pilar, em Santo António, Funchal.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima apresentava lesões traumáticas nos membros inferiores, tendo sido assistida no local pela equipa de emergência dos BVM.

Após os primeiros socorros, o homem foi transportado para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, encontrando-se fora de perigo e em tratamento nas urgências.

As autoridades competentes marcaram também presença no local para apurar as circunstâncias do acidente.