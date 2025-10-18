Homem socorrido no Funchal após intoxicação por consumo de drogas

Um homem de 30 anos foi, na manhã deste sábado, socorrido no Funchal, após sofrer uma intoxicação provocada pelo consumo de estupefacientes.

Segundo apurou o JM, a vítima terá estado em contacto com cocaína, acabando por apresentar sintomas de sonolência e alucinações. O incidente ocorreu na Rua da Carreira, onde a vítima recebeu assistência imediata por parte de uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), entretanto ativada pelo Comando regional de Operações de Socorro (CROS), através do 112.

Após a estabilização no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde fonte hospitalar confirmou a entrada de uma vítima sob o efeito de estupefacientes, que ficou em observação e tratamento no serviço de urgência.