MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem socorrido no Funchal após intoxicação por consumo de drogas

    Homem socorrido no Funchal após intoxicação por consumo de drogas
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Outubro 2025
16:27
Comentários

Um homem de 30 anos foi, na manhã deste sábado, socorrido no Funchal, após sofrer uma intoxicação provocada pelo consumo de estupefacientes.

Segundo apurou o JM, a vítima terá estado em contacto com cocaína, acabando por apresentar sintomas de sonolência e alucinações. O incidente ocorreu na Rua da Carreira, onde a vítima recebeu assistência imediata por parte de uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), entretanto ativada pelo Comando regional de Operações de Socorro (CROS), através do 112.

Após a estabilização no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde fonte hospitalar confirmou a entrada de uma vítima sob o efeito de estupefacientes, que ficou em observação e tratamento no serviço de urgência.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas