Um homem de 68 anos foi salvo na última noite pela equipa médica da EMIR e por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, após sofrer um incidente de saúde muito grave. A vítima, de 68 anos, que estava acompanhada por familiares, sofreu uma doença súbita seguida de paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado de forma precoce, permitindo que as equipas de socorro chegassem rapidamente ao local, um hotel situado na zona do Lido. Após vários minutos de manobras de reanimação, as equipas médicas e pré-hospitalares conseguiram recuperar os sinais vitais do homem, que foi então transportado com vida para o hospital.

De acordo com uma fonte hospitalar, o turista encontra-se em estado crítico e foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece a receber tratamento.