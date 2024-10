Homem resgatado de um navio ao largo do arquipélago da Madeira (com vídeo)

Um homem de 52 anos foi ontem, 28 de outubro, resgatado de um navio por um helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea ao largo do Arquipélago da Madeira.

De acordo com a Força Aérea, o cidadão apresentava uma condição médica que implicava a transferência urgente para uma unidade hospitalar, pelo que, “a uma distância de mais de 217 km da costa, nomeadamente da ilha do Porto Santo, foi ativado o apoio da Força Aérea pelas 13h00”.

Face à distância que a missão implicava, adianta a mesma fonte, que foi igualmente empenhado um avião P-3 da Força Aérea que apoiou a operação de resgate e acompanhamento ao helicóptero.

“Já na zona de operações pelas 16h40, a tripulação da Esquadra 751 – ‘Pumas’ fez descer o Recuperado-Salvador até à embarcação que, após estabilização do doente, procedeu à transferência para o helicóptero”, relata a Força Aérea.

Para esta missão, adiantam, “foi empenhada a tripulação de alerta do helicóptero EH-101 Merlin destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, acompanhada por um enfermeiro militar do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea”.

A missão, que durou perto de quatro horas de voo, foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), da Força Aérea, após indicação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), da Marinha Portuguesa.

Com esta, são “mais de 50 operações de Busca e Salvamento realizadas durante o ano de 2024”, revela a Força Aérea, lembrando que lhe está atribuída “uma área de busca e salvamento no mar de 5.816.562 km², o equivalente a mais de metade do território europeu, representando a segunda maior área de responsabilidade do Atlântico Norte, mantendo alertas permanentes no Continente, nos Açores e na Madeira”.