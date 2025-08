Um homem de 62 anos faleceu na noite desta segunda-feira, 4 de agosto, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no Caminho do Amparo, no Funchal, após uma ocorrência marcada por constrangimentos operacionais no socorro.

O alerta foi dado pelas 22h43 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma equipa de emergência para o local. No entanto, durante o trajeto, a ambulância sofreu uma avaria, o que levou à intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), acionados pelas 22h48 para dar continuidade à assistência.

Apesar dos esforços das equipas no terreno, incluindo a EMIR, não foi possível reverter a situação e o óbito acabou por ser declarado no local.