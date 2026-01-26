Homem maniatado pela PSP em Machico foi internado para avaliação médica

Um homem foi transportado, na manhã desta segunda-feira, para o Centro de Saúde de Machico após causar distúrbios na Rua da Ribeira, naquela cidade. Por motivos de segurança e para salvaguarda da sua própria integridade física, a Polícia de Segurança Pública (PSP) procedeu à sua imobilização antes de o encaminhar para as urgências da unidade de saúde local.
Segundo fonte hospitalar, após a primeira observação clínica, o indivíduo acabou por ser transferido para o Funchal, onde deu entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O transporte foi efetuado numa ambulância proveniente de Machico, com acompanhamento policial.
No hospital Dr. Nélio Mendonça, o homem foi avaliado por uma equipa multidisciplinar e encaminhado para internamento no âmbito de acompanhamento psiquiátrico. Encontra-se atualmente em observação, desconhecendo-se, para já, a evolução do seu estado clínico.
