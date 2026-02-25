MADEIRA Meteorologia
Homem hospitalizado após queimadura numa embarcação na Marina da Calheta

    Ambulância dos Bombeiro da Calheta transportou a vítima até ao hospital.
Paulo Graça

Jornalista

25 Fevereiro 2026
Um homem de 35 anos foi, esta tarde, hospitalizado na sequência de um incidente com o motor de uma embarcação na Marina da Calheta.

O barco terá sofrido uma avaria no motor quando a vítima tentava colocá-lo a funcionar. Ao que tudo indica, o motor sobreaqueceu de forma inesperada, provocando uma pequena explosão que lhe causou queimaduras nos braços.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, com o apoio da equipa Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida(EMIR), entretanto acionada.

Para garantir maior estabilidade clínica, o homem recebeu os primeiros cuidados no Serviço de Urgência do Centro de Saúde da Calheta. Posteriormente, foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada e ficou internado no serviço de urgência.

