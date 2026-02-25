MADEIRA Meteorologia
Cuba pode receber petróleo venezuelano sob condições diz Washington

    A falta de combustível está a repercutir-se na vida diária dos cubanos. ERNESTO MASTRASCUSA / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
25 Fevereiro 2026
19:01

O Governo norte-americano afirmou hoje que o petróleo de origem venezuelana pode ser revendido e transportado para Cuba, desde que as transações não beneficiem o regime de Havana, mas sim “o povo” da ilha.

O departamento responsável pelas sanções económicas da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, indicou estar disposto a “implementar uma política de concessão de licenças” aos intervenientes que desejem vender a Cuba petróleo extraído na Venezuela, de acordo com um comunicado publicado no ‘site’ oficial.

As autoridades de Washington salientaram que se trata de uma medida de “apoio e solidariedade ao povo cubano”, numa altura em que a ilha caribenha sofre com o bloqueio energético imposto em janeiro pelos Estados Unidos.

