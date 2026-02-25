MADEIRA Meteorologia
FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

    Alberto Carvalho, natural de Lisboa, é superintendente das escolas de Los Angeles desde fevereiro de 2022. Facebook
Lusa

25 Fevereiro 2026
O FBI está a executar um mandado de busca na casa do português Alberto Carvalho, superintendente das escolas em Los Angeles, e na sede do distrito escolar unificado (LAUSD) onde ele trabalha, segundo a Associated Press.

Os agentes federais entraram nos dois locais na manhã de hoje para executar mandados relacionados com uma investigação judicial, mas não foi divulgada a natureza do processo nem das alegações.

Alberto Carvalho, natural de Lisboa, é superintendente das escolas de Los Angeles desde fevereiro de 2022. Trata-se do segundo maior distrito escolar do país, abrangendo mais de meio milhão de alunos.

Nem o distrito escolar nem o gabinete de Alberto Carvalho se pronunciaram ainda sobre os mandados de busca.

Carvalho destacou-se, no último ano, pelo posicionamento das escolas de Los Angeles como locais seguros para crianças e pais independentemente do seu estatuto de imigração.

Ele próprio falou várias vezes da sua jornada de imigração, tendo chegado aos Estados Unidos com 17 anos e permanecido no país ilegalmente após a data de expiração do seu visto. O português conseguiu mais tarde estatuto legal e obteve a cidadania norte-americana. Antes de chegar a Los Angeles, Alberto Carvalho passou 14 anos como superintendente do distrito escolar de Miami-Dade, na Florida.

