Homem ferido na cabeça após queda no parque de diversões

Um homem, em aparente estado de embriaguez, sofreu às primeiras horas da madrugada deste domingo uma queda no parque de diversões, resultando em ferimentos na cabeça.

A vítima foi prontamente assistida pela equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, que se encontrava a prestar apoio no cais 8 durante o período de funcionamento do local de divertimento. Atendendo à gravidade dos ferimentos e por motivos de segurança, foi acionada uma ambulância, igualmente da Cruz Vermelha Portuguesa, para reforçar a assistência no local.

Após ter sido devidamente estabilizado, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu sob observação e em tratamento no serviço de urgência.