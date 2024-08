Homem ferido em queda na vereda da Ponta de São Lourenço

Um homem, com cerca de 50 anos de idade, ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma queda na vereda da Ponta de São Lourenço.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram acionados, por volta das 13h30, para socorrer a vítima, cuja nacionalidade não foi possível apurar. O ferido apresentava suspeita de fratura de um membro inferior.

Para o local, foram mobilizados quatro elementos, uma ambulância e uma viatura de apoio. Além do mais, o resgate contou com o auxílio de uma embarcação do SANAS Madeira, que realizou o transporte desde a Quinta do Lorde até ao Cais do Sardinha.