Homem ferido em acidente aparatoso no Caniço de Baixo

Um acidente aparatoso ocorrido há pouco na Via Rápida, na zona do Caniço de Baixo, no sentido Funchal - Santa Cruz, provocou ferimentos ligeiros num homem. A viatura em que seguia acabou por capotar, causando um congestionamento que se estendeu por mais de dois quilómetros.
No local estiveram equipas de desencarceramento e de socorro pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, num total de 11 operacionais. Após ter recebido assistência no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência para observação.
Como é apanágio nas eleições autárquicas, assistiu-se a uma grande mobilização ao longo das últimas semanas, onde imperou, por regra, uma sã vivência democrática,...
Lisboa, 23 de maio de 1536. O céu pesa sobre a cidade como um presságio. Os sinos dobram, mas não anunciam festa. O som espalha-se pelas colinas, como...
Não estava no programa do Governo, não foi discutido com a comunidade científica, não existiu um diagnóstico aprofundado, não se conhece uma análise de...
Encarando a AP e qualificação dos seus recursos, como um elemento-chave da competitividade económica do país, o Governo colocou a reforma do Estado como...
Antes de qualquer outra coisa, quero pedir desculpa. Perdoem-me pela ausência. Há uns tempos que não vos escrevo. Mas eu sinto que estou a ficar velho...
Anualmente, o Dia Mundial da Saúde Mental é assinalado a 10 de outubro. Num contexto de rápidas mudanças sociais, económicas e tecnológicas, a saúde mental...
Outubro chega sempre com cheiro a terra molhada e uma nostalgia difícil de explicar. Os dias encurtam, a luz apaga-se mais cedo e a cozinha torna-se o...
A natureza criou os sons, os homens inventaram o ruído. O silêncio deve estar reservado para o incontornável direito ao descanso, para o tempo da introspecção...
DO FIM AO INFINITO
Faz de conta que estou na beira de um abismo e dou um passo em falso. Caio e sei que vou morrer daqui a nada. O meu anjo da guarda, ou seja, a minha consciência,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
Eleito ontem à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com 60,16% dos votos, o social democrata Celso Bettencourt já está a trabalhar com a...
Pelo menos 11 mineiros estão presos, desde de domingo, numa mina que desabou devido às chuvas torrenciais no estado de Bolívar, no sul da Venezuela, indicou...
Cabo Verde qualificou-se hoje pela primeira vez para um Campeonato do Mundo de futebol, ao assegurar a conquista do Grupo D com um triunfo por 3-0 frente...
Com o objetivo primordial de promover práticas seguras e prevenir a Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL), foi lançado na Região Autónoma da Madeira...
O Governo da Venezuela anunciou hoje o encerramento das embaixadas na Noruega e na Austrália e a abertura de novas representações diplomáticas no Zimbabué...
O selecionador Roberto Martinez mostrou-se hoje algo incomodado com algumas críticas a Portugal após o jogo com a Irlanda (1-0), de apuramento o Mundial2026...
Duas pessoas morreram hoje a bordo de uma avioneta que se despenhou-se ao longo de uma grande autoestrada no sudeste de Massachusetts, disseram autoridades...
O principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, no Algarve, negou qualquer relação com o caso em estrevista a um jornalista alemão....
O BE, a CDU e o MPT, partidos que têm representação na Assembleia Municipal do Funchal admitiram hoje que falharam os objetivos nas eleições autárquicas...
O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) junta-se, pela primeira vez, à iniciativa ‘Outubro Rosa’, promovendo um conjunto de...