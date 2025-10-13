Homem ferido em acidente aparatoso no Caniço de Baixo

Um acidente aparatoso ocorrido há pouco na Via Rápida, na zona do Caniço de Baixo, no sentido Funchal - Santa Cruz, provocou ferimentos ligeiros num homem. A viatura em que seguia acabou por capotar, causando um congestionamento que se estendeu por mais de dois quilómetros.

No local estiveram equipas de desencarceramento e de socorro pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, num total de 11 operacionais. Após ter recebido assistência no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência para observação.