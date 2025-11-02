Homem estrangeiro socorrido no Funchal após ser encontrado ferido

Um homem estrangeiro foi esta tarde socorrido na Avenida do Infante, no Funchal, após ter sido encontrado ferido na face e em estado de embriaguez. De acordo com uma testemunha ocular, a vítima encontrava-se deitado no chão, numa zona pedonal, incapaz de verbalizar, apresentando uma ferida na zona do nariz.

Os meios de socorro foram rapidamente acionados para o local, tendo a vítima sido assistida na via pública e posteriormente transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgências.