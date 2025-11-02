MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem estrangeiro socorrido no Funchal após ser encontrado ferido

    Homem estrangeiro socorrido no Funchal após ser encontrado ferido
    Vítima estava alcoolizada e ferida na face. Shutterstock
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Novembro 2025
19:58
Comentários

Um homem estrangeiro foi esta tarde socorrido na Avenida do Infante, no Funchal, após ter sido encontrado ferido na face e em estado de embriaguez. De acordo com uma testemunha ocular, a vítima encontrava-se deitado no chão, numa zona pedonal, incapaz de verbalizar, apresentando uma ferida na zona do nariz.

Os meios de socorro foram rapidamente acionados para o local, tendo a vítima sido assistida na via pública e posteriormente transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgências.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia a subida do preço das casas no Funchal, que chegou aos 3.907 euros/m²?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas