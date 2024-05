Apareceu finalmente o homem que não era visto por ninguém há mais de 48 horas, segundo conseguimos apurar.

Fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol, revelou ao JM que foram ativados, esta tarde, para socorrer um indivíduo que não respirava, na zona do livramento.

Quando chegaram ao local, depararam-se com um indivíduo de 30 anos, que estava dado como desaparecido há 48 horas. As autoridades de saúde e policias tomaram conta do caso, estando a ser investigado as causas do óbito.