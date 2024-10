Celebrou-se, na última semana, o Dia Mundial da Alimentação, um dia em que, acima de tudo e cada vez mais, se fala em sustentabilidade alimentar e alimentação acessível a todos, principalmente, no que respeita, a alimentos nutritivos e saudáveis. Este é, sem dúvida, um tema, que gera preocupação, tendo em conta, o aumento de custos no mercado, as alterações climatéricas, mas também as crises e conflitos mundiais. E sim, é um tema sobre o qual todos devemos refletir.

Mas aproveitando este dia que, recentemente, se celebrou, quero sim é falar um pouco mais do que é a nutrição, do que envolve a nutrição e para que serve a nutrição. Já que, este é um tema, que hoje em dia, se tornou “leviano” e do “saber comum”.

Não é mentira nenhuma, quando se diz que para a maioria das pessoas, falar em nutrição é falar apenas em perda de peso. Mas será que é só para isso que uma correta orientação nutricional está direcionada? Apesar de muitas pessoas já procurarem um profissional especializado para obter orientações de saúde, a maioria ainda estigmatiza a nutrição: Não vão a uma consulta de nutrição, porque não precisam de perder peso!

A nutrição, na realidade, é “o processo através do qual os organismos vivos obtêm alimentos e os usam para o crescimento, metabolismo físico, e reparação dos tecidos/células. Este processo passa pela ingestão (consumo), digestão, absorção, transporte, e assimilação dos nutrientes, e excreção.” Por isso a nutrição envolve não só a ingestão alimentar como também, todo o processo funcional que os nutrientes desempenham no organismo humano. Logo, muito mais do que a perda de peso, a nutrição é o processo pelo qual o nosso corpo otimiza o seu funcionamento, para uma melhor saúde e longevidade.

E não esquecendo, que todos somos seres individuais, com construções genéticas e interações epigenéticas diferentes, a abordagem nutricional, quando é especializada, deve ter sempre em conta, toda uma avaliação detalhada.

Muitas vezes, digo, a quem me procura, que não interessa perder peso de forma rápida, se continuarmos inflamados, com dor, com obstipação ou se essa perda de peso envolver perda de massa muscular!

A nutrição tem de se adequar a cada fase da vida humana, desde o nascimento até à velhice, à atividade diária de cada um, tendo em conta se somos mais ou menos sedentário. Tem de ser muito individualizada na avaliação de sintomas orgânicos e emocionais, análises bioquímicas, alterações hormonais e historial clínico de cada um, de forma a diagnosticar desequilíbrios de macro e micronutrientes e corrigi-los. E, em primeira instância, antes de apenas pensar só na perda de peso, a prioridade é esta de avaliar e diagnosticar e aí sim, definir um plano que, ao mesmo tempo, promova bem-estar e potencie a perda de peso, caso esta seja necessária.

O mundo da nutrição e o que ela envolve, é realmente, um mundo fantástico, mas também complexo, que exige estudo e dedicação.

A literacia comum em nutrição é muito importante. E é de louvar que muitas pessoas pesquisem e busquem conhecimento sobre a alimentação e nutrição, para que o dia a dia e escolhas de cada um, sejam cada vez mais saudáveis. Mas também é importante procurar ajuda especializada, para obter as orientações mais adequadas!

E a todos os especialistas, sem canudo, se gostam realmente de nutrição, excelente! Estudem e especializem-se de verdade, antes de oferecer qualquer orientação. Se um talhante não vende peixe, não é qualquer pessoa que pode “vender nutrição e saúde”!

A Nutrição tem que ser fundamentada, individualizada, funcional e com foco na saúde!

Boas escolhas alimentares!

Carina Teixeira escreve à segunda-feira, de 4 em 4 semanas.