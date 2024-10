A FNAC anunciou, no passado dia 19 de outubro, os vencedores da 19.ª edição das Maratonas Fotográficas, iniciativa que este ano celebrou a ‘Liberdade’ por ocasião dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Nesta edição, os participantes foram desafiados a traduzir em imagens a multiplicidade do conceito de liberdade, explorando temas como paz, pão, habitação, saúde e educação. Os cenários propostos pela FNAC foram de Norte a Sul do país, passando ainda pelo arquipélago da Madeira, nomeadamente: Minho, Porto, Ilha do Porto Santo, Lisboa, Coimbra, Cascais, Sul do Tejo, Algarve e Aveiro. Os trabalhos dos vencedores e das menções honrosas vão estar expostos nos fóruns FNAC para que todos possam conhecê-los.

“As Maratonas Fotográficas FNAC são um lugar de experimentação, e esta edição, inspirada nos 50 anos do 25 de abril, comprovou isso mesmo. Os participantes presentearam-nos com perspetivas livres e criativas sobre a liberdade, desde o norte ao sul do país, incluindo a Madeira. Em cada imagem, descobrimos olhares singulares não só sobre o tema, mas também sobre cada cidade. Dos retratos às paisagens, a preto e branco ou a cores, as fotografias vencedoras revelam a riqueza e a diversidade da liberdade conquistada”, refere o júri do concurso, composto por Diana Tinoco, Marisa Cardoso e José Sena Goulão.

As Maratonas Fotográficas atribuíram mais de 9.000€ em prémios. Cada um dos vencedores recebeu um cartão oferta FNAC no valor de 750€ e as menções honrosas no valor de 150€, além de verem os seus trabalhos exibidos numa exposição fotográfica num fórum FNAC. Estarão patentes ao público a partir de 23 de outubro.

Este ano, a iniciativa contou ainda com uma parceria com a Samsung com o Galaxy S24 e a sua inteligência artificial a desafiar os participantes a explorar novas possibilidades. A melhor foto por maratona, capturada com o equipamento Samsung, foi premiada com auriculares Buds3 Pro, enquanto a melhor fotografia entre todas as maratonas conquistou um Galaxy S24 Ultra. Os vencedores, deste desafio inovador, e os respetivos trabalhos podem ser consultados em https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas.

A entrada nas exposições das fotografias é gratuita e aberta a todos aqueles que queiram conhecer os talentos daqueles que se aventuraram neste projeto artístico da FNAC.

Os vencedores desta edição são:

Vencedor: Sérgio Brandão; Menções honrosas: Hélder Castro e Adão Salgado.

Vencedor: António da Costa; Menções honrosas: Isaque Neves e Carlos Silva.

Vencedor: Luís Vasconcelos; Menções honrosas: Teresa Vasconcelos e Paulo da Gama

Vencedor: Cátia Valente; Menções honrosas: André Wiborg e Ana Serra

Vencedor: Tiago Nogueira; Menções honrosas: Andreia Freire e António Tedim

Vencedor: Cristina Martins; Menções honrosas: Samuel Fernandes e Carlos Costa

Vencedor: José Proença; Menções honrosas: Bruno Poeira e Fernando Fortes

Vencedor: Diana Necker; Menções honrosas: João Cabrita e Francisco Martins

Vencedor: Francisco Coutinho; Menções honrosas: Artur Bártolo e José Dias

Exposição na Madeira:

FNAC Madeira | | De 23/10 a 30/11 | Fotografias do vencedor Luís Vasconcelos e das menções honrosas Teresa Vasconcelos e Paulo da Gama.