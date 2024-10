Os Padres da Igreja sempre gostaram de deixar por escrito as formas e ideias de Evangelizar os povos onde viveram, enriquecendo desta maneira a sua missão evangelizadora e livrando os seus conterrâneos dos erros e do paganismo.

Quando dirigia a Diocese do Funchal, ao falar com os estudantes de Teologia, eles mostraram-se aborrecidos com o professor de Patrologia visto ser muito exigente com datas e formas de julgar tal disciplina, que os levava a tratar os Padres da Igreja como matéria a não ter muita consideração. Como era possível tal atitude quando deveriam falar ao povo destes santos, alguns dos quais das próprias paróquias? Como no tempo de férias deveria passar com eles algum tempo na Quinta de São Jorge, com um programa que incluía espiritualidade, trabalho e limpeza da Quinta, pedi a um deles para preparar uma lição sobre São Jerónimo e a sua vida em Belém e Terra Santa. Foi um sucesso que continuou com outros Padres da Igreja e terminou com a má fama. Na universidade mudaram também de professor.

Quanto a São Cesário, foi monge de Arles, tendo nascido a 27 de agosto de 542 ou 543, tendo um mosteiro perto da sua casa, e mais tarde Bispo desta cidade. Foi uma das figuras de liderança política e eclesiástica da Gália, na primeira metade do século VI, sendo considerado santo pela Igreja Católica e Ortodoxa, sendo a sua celebração litúrgica a 27 de agosto, sendo protetor contra os incêndios.

Era filho de pais cristãos, da aristocracia galo romana, entrou no clero por meio do Bispo Silvestre. Arles era um centro de aristocratas cristãos. Foi asceta no mosteiro, nomeado diácono, padre e Bispo. Escreveu sermões para serem pregados nas paróquias rurais, incentivando a leitura da Sagrada Escritura aos seus fiéis, e um novo modelo de disciplina para o clero. Pelas autoridades visigodas foi suspeito de cooperação com os Burgúndios. Investiu dinheiro para libertar os cativos.

Foi a Roma e o Papa nomeou-o Metropolita.

No auge da sua carreira, os visigodos avançaram para o Norte. Nos anos 514-531 foi o auge da sua carreira episcopal.

A sua cidade tinha pelo menos 22 episcopados sufragâneos que visitava de dois a três Anos.

Em Itália publicaram recentemente 80 sermões de São Cesário para os bispos que nesse tempo eram pessoas simples, como os nossos párocos no dizer do autor italiano. Cesário era um bispo dedicado à oração, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da igreja, principalmente Santo Agostinho.

Já idoso, procurou que o mosteiro feminino que fundara, continuasse com vida e santidade.