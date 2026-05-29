Homem em prisão preventiva após alegada violação de idosa

A Procuradoria da República da Comarca da Madeira anunciou esta sexta-feira que um homem ficou em prisão preventiva numa unidade de psiquiatria de um estabelecimento prisional, por suspeitas da prática do crime de violação. Em comunicado publicado na sua página oficial, o Ministério Público refere que, “no âmbito de um inquérito que corre termos nos serviços do Ministério Público de Santa Cruz, foi detido e apresentado a primeiro interrogatório judicial um arguido, de 29 anos, indiciado pela prática de um crime de violação de uma mulher de 80 anos”.
Os factos terão ocorrido em janeiro de 2026, no interior do estabelecimento comercial explorado pela vítima. Segundo o Ministério Público, encontra-se “fortemente indiciado que o arguido aproveitou-se do facto de a vítima se encontrar sozinha para a encurralar atrás do balcão e violá-la”. As autoridades adiantam ainda que o suspeito sofre de perturbações mentais e terá aproveitado uma saída do estabelecimento de saúde psiquiátrica onde se encontrava internado e em tratamento para alegadamente cometer o crime.
Na sequência do primeiro interrogatório judicial, realizado na quinta-feira, 28 de maio, o tribunal aplicou ao arguido a medida de coação mais gravosa, determinando a prisão preventiva numa unidade de psiquiatria em estabelecimento prisional.
O inquérito continua sob investigação do Ministério Público de Santa Cruz, com o apoio da Polícia Judiciária do Funchal.
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