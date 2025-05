Um sinal de trânsito colocado no meio do passeio, junto a esplanadas situadas na subida para o Palácio de São Lourenço, causou um acidente insólito.

Segundo relatado ao Jornal, um homem terá batido com a cabeça na estrutura, que proíbe a passagem de carros naquela via (à exceção do acesso ao Palácio e de cargas e descargas) acabando por derrubá-la. A vítima ficou com um inchaço na cabeça, como demonstra a imagem enviada por um leitor.