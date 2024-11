Homem de 30 anos alega ter sido agredido em São Martinho

Um homem de 30 anos afirmou ter sido agredido na noite da passada quarta-feira, durante uma acareação com outro indivíduo, no Caminho das Virtudes, em São Martinho. O acidente levou à intervenção de uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP), que esteve no local para investigar.

A vítima confessou ter consumido bebidas alcoólicas e estupefacientes, admitindo que este comportamento poderá ter contribuído para o desentendimento que culminou na alegada agressão. Durante o confronto, o homem terá ficado ferido, sendo posteriormente socorrido e transportado para o hospital por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.

A PSP está a investigar o caso para apurar as circunstâncias da ocorrência.