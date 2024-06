Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados esta tarde, por volta das 16h00, para socorrer um homem vítima de agressão no Caminho da Trincheira, em Câmara de Lobos.

Os contornos deste ato de violência não são, para já, muito claros, sendo que a única confirmação é que o homem acabou por ser socorrido pelos Soldados da Paz e encaminhado para o centro de saúde com um corte no sobrolho.

De acordo com relatos que chegaram ao Jornal, o homem em questão andava no centro da cidade “a pedir telemóveis para fazer uma ligação para os Açores”, suspeitando-se do facto de este ato poder estar relacionado com o famoso golpe ‘Olá pai, olá mãe’.

A testemunha em questão refere ainda que este indivíduo já tinha sido “afugentado da praia por vários jovens”, sendo que alegadamente terão sido estes mesmos jovens a agredir a vítima.

Contactada pelo Jornal, a esquadra da PSP de Câmara de Lobos não prestou qualquer informação, não confirmado os respetivos relatos nem as agressões.