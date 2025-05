Homem agredido foi socorrido no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram ativados, esta noite, para prestar assistência a um homem que disse ter sido agredido com socos e pontapés, numa cena que aconteceu na Rua de São Filipe, no Funchal.

De acordo com informações recolhidas, a vítima apresentava queixas de ferimentos nos membros superiores e inferiores, tendo sido assistida no local pelos bombeiros e posteriormente transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em tratamento no serviço de urgência.

As circunstâncias da alegada agressão estão a ser apuradas pela PSP, que tomou conta da ocorrência.