Um homem de 48 anos, nacionalidade brasileira, sentiu-se mal esta manhã, quando se encontrada no jardim do Campo da Barca, no Funchal.

Ao que apurou o JM, o cidadão encontrava-se desidratado e com fome.

Para o local, foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que receberam o alerta via Comando Regional de Operações de Socorro – CROS.

O homem foi encaminhado para as urgências do hospital.