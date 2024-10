Um gato ficou esta manhã preso num lugar de escoamento de águas no Largo Severiano Ferraz.

Alguns transeuntes tentaram retirar o animal, mas foi impossível.

O gato está imóvel no buraco, sem conseguir se mover.

Os bombeiros foram alertados, sendo que uma equipa do piquete dos Bombeiros Sapadores do Funchal esteve a analisar a situação do gato.

Adiantaram que não podem fazer nada e que o animal não está preso, revelando que está apenas assustado e que vai sair do buraco pelos próprios meios.

Apesar das tentativas para fazer sair o bicho do buraco, a verdade é que o gato mantém-se imóvel e sem qualquer movimento que indique que vai sair dali.