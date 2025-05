Força Aérea realiza evacuação aeromédica urgente entre Porto Santo e Madeira

Um avião C295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou ao início desta tarde mais uma missão de evacuação aeromédica entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira, transportando duas mulheres com necessidade de cuidados médicos urgentes.

A aeronave do esquadrão “Elefantes” descolou da Ilha Dourada rumo ao Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo, com duas pacientes a bordo, uma com 50 anos e outra com 65, ambas internadas no Centro de Saúde do Porto Santo a necessitar de exames e tratamentos apenas disponíveis no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Durante o voo, as doentes estiveram acompanhadas pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). À chegada ao Aeroporto, já aguardavam duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa, com respetivas equipas de socorristas, que asseguraram o transporte terrestre entre Santa Cruz e o hospital.

A operação envolveu uma estreita articulação entre a Força Aérea Portuguesa (FAP), os Bombeiros Voluntários do Porto Santo (BVPS), a EMIR e a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), numa coordenação do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).