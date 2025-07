Um fogão elétrico incendiou-se, esta tarde, na garagem de uma casa na Calçada do Pico, no Funchal.

De acordo com informações apuradas junto dos Sapadores do Funchal, em cima do fogão encontrava-se uma panela que acabou por entrar em combustão, causando o incidente.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses que procederam à extinção do fogo e ventilação do fumo que, ao que tudo indica, não causou grandes estragos.