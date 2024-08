Família com voo cancelado acaba à pancadaria em hotel no Funchal

Um casal e dois filhos causaram inúmeros danos e distúrbios num hotel da capital madeirense, após protagonizarem várias cenas de pugilato entre os próprios membros da família.

Tudo aconteceu no final do dia 23, altura em que a família madeirense pretendia viajar para o Continente para gozar um período de férias, apurou o JM.

Devido ao vento que se fazia sentir, esta família, à semelhança de milhares passageiros, viu o seu voo ser cancelado no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo. Mas, apesar de possuírem residência no Funchal, a companhia de aviação colocou a família num hotel do Funchal, enquanto esta aguardava por novo voo.

Seguiram-se agressões, feridos, polícia e ambulâncias.

