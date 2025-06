Funcionários já retirados da zona do PEZO aguardam, no exterior da zona industrial, junto à ponte dos Socorridos. Continua o aparato naquela zona onde, recorde-se, ocorreu uma fuga de um produto tóxico, que obrigou à evacuação do local e ao encerramento do perímetro por parte das autoridades.

Tal como já escrevemos, duas pessoas foram conduzidas para os serviços hospitalares na sequência do derrame de amoníaco que obrigou à evacuação de toda a zona industrial situada na Ribeira dos Socorridos, em Câmara de Lobos.