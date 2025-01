Um homem, estrangeiro, de 63 anos, perdeu os sentidos dentro de um autocarro, esta manhã, tendo sido ativados os meios de socorro.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram alertados por volta das 11h00 para socorrer ao viajante que se encontra na Madeira numa escala de cruzeiro.

No local do incidente, mais precisamente na Rua José da Silva “Saca”, próximo ao teleférico, no Funchal, a vítima acabou por recuperar os sentidos mas foi transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por uma questão de precaução.