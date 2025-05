O socorro a uma vítima está a ser dificultado devido ao estacionamento irregular na Quinta Calaça, perto do Clube Naval e do parque de estacionamento que ali existe.

Segundo revelou ao JM um condutor, “está tudo bloqueado porque a ambulância teve de parar a meio da faixa de rodagem para ir salvar a pessoa que necessitava de socorro”.

Grande parte da estrada está ocupada com viaturas ligeiras, quando ao lado tem um parque de estacionamento.

“Pior ficaram os utilizadores do parque, que vão ter de pagar novamente para saírem, pois foi ultrapassado o período permitido para retirarem o veículo do estacionamento. Neste momento, tudo está bloqueado naquela zona. Condutores já solicitaram a presença da PSP”, diz-nos um dos lesados e testemunha da situação que está a indignar os automobilistas que ali querem passar e os que querem entrar e sair do parque.