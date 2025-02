Estacionamento caótico volta a prejudicar operadores turísticos

Os problemas de estacionamento voltaram a causar constrangimentos em vários locais de visitas do setor do turismo, sobretudo devido à falta de regras no estacionamento de veículos ligeiros de aluguer. No final da semana passada, dezenas de autocarros de excursão de operadores de turismo, transportando centenas de turistas, foram obrigados a deixar os passageiros a uma distância considerável da entrada do miradouro do Cabo Girão, em Câmara de Lobos. O motivo foi que muitos turistas que alugam automóveis estacionam indevidamente nos lugares reservados aos autocarros e até em curvas perto do miradouro, dificultando as manobras das viaturas maiores.