Estacionamento abusivo complica trânsito e passagem de peões (com fotos)

Esta manhã, por exemplo, um veículo foi deixado estacionado em sentido contrário, em cima do passeio, na Rua dos Netos, no Funchal, bloqueando a passagem de peões e dificultando a circulação de veículos maiores que descem a Rua dos Ferreiros em direção à Rua dos Netos.

Segundo a testemunha, a viatura permaneceu naquele local durante várias horas. Face a estas situações recorrentes, os residentes alertam que, a continuar assim, será necessário instalar mais barreiras na rua para travar o estacionamento abusivo.

Um pouco mais abaixo, perto do cais do Funchal, a polícia teve de resolver o abuso no estacionamento. Na zona do Palácio de São Lourenço, no Funchal, duas viaturas em estacionamento abusivo foram bloqueadas pela Polícia, também nesta quarta-feira. Também nesta zona, é muito comum existir este tipo de abuso por parte dos condutores.