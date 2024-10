O edifício localizado na Rua da Infância e cuja torre de parte de dois andares colapsou, está já a ser intervencionado, com a demolição da área que oferece perigo. O JM esteve no local e constatou que o prédio fica na rua praticamente ‘fantasma’, com alguns imóveis devolutos.

Os moradores na zona mais próxima, 10 nepaleses, foram trabalhar, conforme nos foi dito no local e deverão regressar a casa depois desta intervenção que já está no terreno desde cedo e que obrigou ao encerramento ao trânsito automóvel e pedonal da rua da Infância.

Segundo declarações do vice-presidente da Câmara à Lusa, o edifício, localizado entre as ruas da Infância e do Ornelas, no centro do Funchal, está desocupado, tendo já uma parte colapsado há alguns anos, mas no prédio contíguo viviam 10 cidadãos estrangeiros, que foram retirados por precaução.

Outras quatro pessoas, residentes em duas casas nas imediações, também foram retiradas temporariamente.

De acordo com Bruno Pereira, os 10 cidadãos estrangeiros foram realojados pela entidade patronal, que é também proprietária do edifício onde residiam.