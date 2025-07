Dois incêndios mobilizam os Bombeiros na zona do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram, esta segunda-feira, acionados para combater dois incêndios distintos no Funchal.

O primeiro caso ocorreu numa carrinha que se incendiou no interior de uma oficina, na zona do Palheiro Ferreiro. Para o local foi mobilizada uma equipa de combate a incêndios urbanos dos BVM. Um trabalhador sofreu uma queimadura ligeira numa mão, mas, apesar de assistido no local, não necessitou de tratamento hospitalar.

Pouco antes desta ocorrência, outra equipa da mesma corporação foi chamada para extinguir um incêndio numa casa devoluta, também no Funchal. A situação registou-se na Rua da Infância, onde os bombeiros já foram chamados em diversas ocasiões devido ao fumo proveniente desta habitação, frequentemente utilizada por pessoas em situação de sem-abrigo para pernoitar.