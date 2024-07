Dois feridos em despiste na via rápida na Ribeira Brava

Uma viatura ligeira despistou-se, esta manhã, por volta das 6 horas, no primeiro túnel da via rápida, no sentido Ribeira Brava - Funchal.

Do acidente resultaram dois feridos, pelo que os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local para prestar socorro.

Não foi possível apurar as idades nem a gravidade dos ferimentos das vítimas, no entanto, segundo a corporação, ambos foram transportados ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.