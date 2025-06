Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, entre a Boa Nova e o Canto do Muro, no sentido Este-Oeste na via rápida, resultou em ferimentos em duas pessoas.

As vítimas, com idades na casa dos 50 e dos 30 anos, apresentavam sobretudo queixas ao nível da região lombar e cervical e foram assistidas por equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.

No teatro de operações estiveram também elementos da Polícia de Segurança Pública e da Via Litoral. O acidente, ocorrido poucos minutos depois das 08h30, acabou por provocar constrangimentos no trânsito que fluía da zona oeste em direção ao Funchal, resultando em longas filas que se estenderam por cerca de cinco quilómetros.