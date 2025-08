Um jovem de 23 anos ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido esta madrugada na Cota 200, no Funchal. O acidente deu-se por volta das 00h20 e mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e, após ser assistida no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.

As causas do despiste ainda são desconhecidas, no entanto, ao início da manhã deste domingo, no local, ainda eram visíveis as marcas do acidente, evidenciando a violência do impacto.