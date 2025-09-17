Despiste na Via Rápida mobiliza socorro e PSP

Um despiste violento na Via Rápida (VR1) obrigou à mobilização de meios de socorro, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e das equipas de assistência da Via Litoral, apurou o JM.

O acidente ocorreu a escassos metros da entrada para a escapatória em direção à Estrada da Liberdade, na zona de São Martinho.

De acordo com as informações recolhidas, o condutor não conseguiu evitar o embate contra os rails de proteção que separam as duas vias. Há indícios de que outro veículo terá estado envolvido, embora não tenha sofrido danos e não tenha sido possível confirmar essa possibilidade.

A viatura que embateu nos rails de proteção ficou bastante danificada.