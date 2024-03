Clientes abandonam restaurante no Garajau com conta por pagar (com vídeo)

Dois homens, aparentemente com idades na casa dos 20 a 30 anos, abandonaram ontem à noite um restaurante no Garajau, deixando para trás uma conta por pagar na ordem dos 40 euros.

De acordo com o gerente do restaurante Frango da Guia do Garajau, tudo aconteceu na noite desta segunda-feira, entre as 20 horas e as 21h30, quando dois jovens se sentaram numa mesa junto à saída.