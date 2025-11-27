Ciclista ferido em queda de BTT nas serras do Areeiro

Um homem foi esta tarde hospitalizado após sofrer um acidente enquanto praticava BTT num dos trilhos da serra. Segundo apurou o JM, o alerta foi dado quando o ciclista circulava na Estrada Florestal entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado.

A operação de socorro foi conduzida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência pré-hospitalar no local. A vítima, que apresentava queixas de um traumatismo no ombro na sequência da queda, foi estabilizada e transportada de ambulância para o Funchal. Posteriormente, o homem deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência.