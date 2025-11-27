MADEIRA Meteorologia
Ciclista ferido em queda de BTT nas serras do Areeiro

    Ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses esteve no local. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
27 Novembro 2025
16:22
Comentários

Um homem foi esta tarde hospitalizado após sofrer um acidente enquanto praticava BTT num dos trilhos da serra. Segundo apurou o JM, o alerta foi dado quando o ciclista circulava na Estrada Florestal entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado.

A operação de socorro foi conduzida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência pré-hospitalar no local. A vítima, que apresentava queixas de um traumatismo no ombro na sequência da queda, foi estabilizada e transportada de ambulância para o Funchal. Posteriormente, o homem deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado no serviço de urgência.

